Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
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Fenerbahçe, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yıldız ismin, kısa sürede İstanbul'da olması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından Milan Skriniar transferinde de sona geldi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta menajeri İstanbul'a gelen Skriniar'ın da kısa sürede İstanbul'da olması bekleniyor. 14 Temmuz'da başlayacak olan Portekiz kampı öncesi takıma katılması düşünülen Milan Skriniar, kampta takımla çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi

12 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe bu transfer için Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve bu anlaşmada çeşitli bonuslar da yer alacak. Öte yandan 30 yaşındaki Skriniar, Sarı-lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

23 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Milan Skriniar, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Fenerbahçe'de 23 maça çıkmıştı. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda savunmadaki katkısının yanı sıra 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

geçen sene gördük fos bi transfer

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Haber Yorumlarıalbatros :

iyi adam

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

hakemler hakkını verse 5 kırmızı kartı vardı

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