Fenerbahçe, Milan Skriniar için İstanbul'da Sağlık Kontrolünden Geçti

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Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldiğini ve PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

MİLAN Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiğini duyuran Fenerbahçe görüşmeleri de KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan bildiri metninde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Paris Saint- Germain ile görüşmelere başlanmıştır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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