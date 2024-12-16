Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye

Savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla krize giren Fenerbahçe, yıllar önce kulübün altyapısından ayrılan Merih Demiral'ı geri getirmek için bu hafta Arabistan'a çıkarma yapacak.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet sevinci yaşarken savunmanın önemli isimlerinden Rodrigo Becao'yu sakatlık nedeniyle kaybetti. Becao'nun sezonu kapatması sarı lacivertlilerde yeni bir krizin habercisi oldu.

BECAO 6-8 AY YOK

Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alındı. Kulüpten yapılan ilk açıklamalara göre Brezilyalı stoperin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin savunma hattında ciddi bir boşluk oluşturdu.

Becao'nun sakatlığı, Fenerbahçe'nin bu sezon savunmada yaşadığı ikinci büyük kayıp oldu. Daha önce Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Bu iki eksik, savunmada ciddi bir kriz doğurdu.

MERİH'İ RADARA ALDILAR

2016 yılında Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinden ayrılarak Sporting'e giden ardından Alanyaspor ve Sassuolo'ya transfer olan Merih asıl patlamayı Juventus'ta yaşamıştı. İtalyan devinin 19.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Merih Demiral A Milli Takım'ın da değişmezi olarak 21 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer edilmişti.

İtalya'da geçirdiği yaklaşık 4 yılın sonunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye 16.6 milyon Euro'ya transfer olan Merih bu sezon 18 maçta forma giydi. Milli Takım'ın da önemli stoperlerinden biri olan Merih için Fenerbahçe tüm şartları zorlayacak, gerekirse kiralık formülünü devreye sokacak.