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Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Yenerek Finale Yükseldi

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale adını yazdırdı. Fenerbahçe, finalde Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın galibiyle karşılaşacak.

Salon: Halkapınar

Hakemler: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya

Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Stysiak, Dicle Nur Babat)

Türk Hava Yolları : Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)

Setler: 26-24, 25-23, 25-13

Süre: 73 dakika (26, 26, 21)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana, finalde yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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