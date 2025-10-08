Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

SADETTİN SARAN DA MAÇI İZLEDİ

Ankara Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

İLK 2 SET VAKIFBANK'IN

VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe karşısında ilk sette 7-4 öne geçse de sarı-lacivertliler, devamında 13-10 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ın etkili savunmasıyla skora denge getirmesinin ardından 22-22'ye kadar eşitlik bozulmadı. Bu noktadan sonra daha az hata yapan VakıfBank, 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci setin başında 7-2'lik üstünlük yakalayan VakıfBank, Boskovic ve Markova'nın smaçlarına blok ve manşetteki başarılı oyunu da eklenince avantajını korudu. Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, skoru 2-0 yaptı.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Vargas'ın servis turuyla başlayan 3. sette 3-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana, sonrasında farkı 6 sayıya (4-10) çıkardı. Cazaute'un ateşlediği VakıfBank, sete dönmeye çalıştı ancak Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi. Fenerbahçe Medicana'nın 4-0'la girdiği 4. setin 10. oyununda skora denge (5-5) geldi. Servis karşılamakta zorlanan VakıfBank'ın sürekli geriden geldiği sette önce 8-6, sonra 12-9 öne geçen sarı-lacivertliler, 12-12'den sonra arkasına bakmadı ve 25-18'lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE MEDİCANA

Final setinin ilk 4 sayısını kaybeden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, maç sayısı çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

6. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.