Voleybol: Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Orhan Sakın

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Milenkovic, Bedart, Arelya Karasoy)

Göztepe: Hande Sunar, Nursevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Berre İnce, Eda Kafkas, Scuka, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, İlayda Uçak)

Setler: 27-29, 25-17, 25-20, 25-17

Süre: 128 dakika (39, 29, 34, 26)

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

