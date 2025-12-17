Voleybol: Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Uğur Ateş, Orhan Sakın
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Milenkovic, Bedart, Arelya Karasoy)
Göztepe: Hande Sunar, Nursevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Berre İnce, Eda Kafkas, Scuka, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, İlayda Uçak)
Setler: 27-29, 25-17, 25-20, 25-17
Süre: 128 dakika (39, 29, 34, 26)
