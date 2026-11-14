Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana, Galatasaray'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Madeş Mobilya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta setler 25-21, 25-19, 23-25, 18-25 ve 13-15 sonuçlandı.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Erol Akbulut, Uğur Ateş

GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA: Maa, Maar, Faik Samet Güneş, Alonso, Can Koç, Efe Ramazan Mandıracı, Abdülsamet Yalçın (L), Cafer Kirkit, Doğukan Ulu, Gökçen Yüksel

FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Barthelemy, Cachopa, Anderson, Caner Dengin (L), Mert Matic, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija

SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 18-25, 13-15

SÜRE: 148 Dakika (29', 33', 36', 26', 24')

Fenerbahçe Medicana, SMS Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Madeş Mobilya, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-19 önde tamamlayarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Medicana, 25-23'lük skorla farkı bire indirdi. Dördüncü seti de 25-18 kazanarak karşılaşmada dengeyi sağlayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan beşinci ve son seti 15-13 alan Fenerbahçe Medicana, geri dönüşe imza atarak derbiden galibiyetle ayrıldı.

SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı haftanın diğer sonuçları şu şekilde:

Gebze Belediyesi Spor - Ziraat Bankkart: 1-3

ON Hotels Alanya Belediyespor - Altekma: 3-0

Akedaş Onikişubat Belediyespor - Sungurlu Belediyespor: 3-2

Spor Toto - İstanbul Gençlik Spor: 3-0

İBB Spor Kulübü - Gaziantep Gençlik Spor: 3-0

Halkbank - Sultanbeyli Belediye Spor: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Paşinyan Antalya'da cebine attığı muzu kasaya koydu

Yemeğe kıyamıyor! Antalya'dan cebine attığı muzu bakın ne yaptı
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi

Bir bölgedeki savaş yeniden alevlendi! Sınırda şiddetli çatışmalar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
Adıyaman'da korkutan olay! Yol çöktü, 6 metrelik çukur oluştu

İşlek kara yolunda korkutan görüntü! Tam 6 metre
180 milyon dolarlık Van Gogh tablosu satış öncesi krize neden oldu

180 milyon dolarlık tablonun satışına günler kala mülkiyet krizi!
Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah

Altay Bayındır'dan yeni takımında 5-0'lık görkemli siftah
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti78

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
Muçi ve Salah, kendi milli takımlarında da fark yarattı

Bu adamları kim durdurabilecek?