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Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Setleri 22-25, 18-25 ve 18-25 kazanan Fenerbahçe Medicana, 84 dakika süren maçtan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, de Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

Setler: 22-25, 18-25, 18-25

Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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