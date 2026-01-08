Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi 4,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İmza sonrası açıklamalar yapan yıldız isim, ''Taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim.'' ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, 26 yaşındaki Fransız millî oyuncu Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Matteo Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gol attı.
  • Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda 14 müsabakada görev yaptı.

Akşam saatlerinde Mert Günok'u taraftarlarına açıklayan Süper Lig devi Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha resmen duyurdu.

MATTEO GUENDOUZI FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız millî oyuncu, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Matteo Guendouzi'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

GUENDOUZI'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Fransız oyuncu Matteo Guendouzi, imza sonrasında açıklamalarda bulunarak, 'Taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.' dedi.

'İLK MAÇIMA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Sözlerine devam eden yıldız isim, Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.' sözlerini sarf etti.

'UMARIM BİRLİKTE KAZANIRIZ'

Şampiyonluk mesajı veren tecrübeli oyuncu, 'Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR VE SEZON İSTATİKLERİ

Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi. Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı. Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

şeffaf Fenerbahçe açıkladılar mı kaça aldıklarını hayır başka takımlara laf atma var mı var buna şaştık mı hayır haha

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

teneke

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

ıyı olsa avrupa verırmı size.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

