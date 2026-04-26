Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi son durum

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe 'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının 11'inde 9 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçının 11'inden sadece Mario Lemina ve Leroy Sane'yi Fenerbahçe derbisinde 11'de görevlendirdi. Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Barkdakcı ve Jakobs'tan oluşturdu. Orta alanda Torreira – Lemina ikilisini görevlendiren Buruk; hücum hattının sağında Sane, 10 numara Yunus Akgün, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

OSİMHEN 39 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, 39 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmada 11'de oynayan Osimhen, kolunun kırılmasının ardından bir süre formasından uzak kalmıştı. Takımla çalışmalara başlayan ve hafta içinde Gençlerbirliği ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan Osimhen, 39 gün sonra bir maça 11'de başladı. Nijeryalı golcü, kendisi için hazırlanan özel bir alçıyla görev yaptı.

OKAN BURUK İKİNCİ KEZ DALYA DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin başında 200'üncü maçına çıktı. 2022 yılında Galatasaray'ın teknik direktörü olan ve üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 200'üncü maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı. 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemesi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Buruk'un karnesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmaları yer almadı. Buruk, derbide takımının başında 200'üncü kez görev aldı.

RAMS PARK BAYRAKLARLA DONATILDI

Kritik derbi öncesinde Galatasaray yönetimi, stadyumu bayraklarla donattı. Mücadele öncesinde tribünlerde yer alan koltuklara bayraklar bırakılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da seremoni sırasında görsel şölen oluşturdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A PLAKET

Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçta 200'üncü kez Galatasaray formasıyla görev yapan Barış Alper Yılmaz'a derbi öncesinde plaket verildi. 25 yaşındaki futbolcuya karşılaşma öncesinde plaketi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti. Başkan Özbek ayrıca Barış Alper Yılmaz'a üzerinde 100 yazılı forma da hediye etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Sarı-kırmızlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin ısınma hareketleri için yeşil zemine gelmesiyle birlikte, Galatasaraylı taraftarlar, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu aleyhine uzun süre tezahüratlar bulundu.

TRİBÜNLER DOLU

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçta tribünlerin tamamı doldu. Galatasaray taraftarları biletleri kısa sürede tüketirken, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı