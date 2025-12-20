Haberler

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı-lacivertlilerin golleri Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla lig lideri oldu.
  • İkas Eyüpspor, maç sonunda 13 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

SON ANDA SAVUNMA

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

PERDEYI TALISCA AÇTI

27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı.

FENERBAHÇE'DEN ŞIK BİR GOL

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı.

JHON DURAN FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Fenerbahçe, 75. dakikada farkı üçe çıkaran golü attı. Sol kanatta topu kazanan Asensio pasını Duran'a verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın vuruşu ağlara gitti ve Fenerbahçe farkı üçe çıkardı.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. ikas Eyüpspor ise 13 puanda kaldı. Ligin ikinci devresinin ilk maçında ikas Eyüpspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
