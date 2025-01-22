Fenerbahçe, Lyon Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Takım antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Antrenman öncesinde Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle saygı duruşu yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, antrenmanda yer almadı.
Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.
Kartalkaya'daki otel yangını unutulmadı
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle antrenman öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, antrenman öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, yarın maç öncesinde saygı duruşu olacağını ancak antrenman öncesinde de saygı duruşunda bulunmaya karar verdiklerini ifade etmişti.