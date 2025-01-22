Fenerbahçe, Lyon ile Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız takımı Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Olympique Lyon ile karşılaşacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 8 puanla 21. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla 4. sırada yer alıyor. Lyon, Fransa Ligi'nde son olarak Toulouse ile golsüz berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe ise Lyon'u mağlup ederek Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılmak istiyor.

Avrupa kupalarında 281. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 280 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 58 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 400 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 143. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 143. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 142 mücadelede 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 198 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 180 gol gördü.

Lyon ile 5. randevu

Fenerbahçe ile Lyon, 5. kez kozlarını paylaşacak. İki ekip 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fransız ekibi, 4 maçta da galip gelen taraf oldu. Sarı-lacivertliler rekabette 4 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü.

Fransa takımları ile 22. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 21 müsabakaya çıktı. En fazla resmi maçı da Nice ile oynadı. 3'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2'si UEFA Kupası olmak üzere Kanarya, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 1985-1986 sezonunda bu kez Bordeaux takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan Fenerbahçe ilk maçı 3-2 kazanırken, sahasında aldığı golsüz beraberlikle tur atladı. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşti ve bu turda rakibine iki maçta da mağlup oldu. Kanarya, 2012-2013 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki rakiplerinden Marsilya ile oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda 14 puanla lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile oynadığı 2 maçta da beraberlik (2-2, 3-3) yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleştiği Lille'le de 4 kez karşılaşıp, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Ligue 1'de 6. sırada

Olympique Lyon, Fransa Ligue 1'de bu sezon 18 maça çıkarken, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Pierre Sage'ın öğrencileri son 3 maçında 4 puan toplarken, Avrupa Ligi'nin aksine ligde inişli-çıkışlı performans sergiledi. Rakip filelere 29 gol gönderen Lyon, kalesinde ise 22 gol gördü. Takımda Alexandre Lacazette 5 gol, Georges Mikautadze 4 golle ön plana çıkarken, Malick Fofana ile Mathis Cherki de 3'er gol ve 3'er asistlik katkı sağladı.

Lyon'un, Türk takımlarına karşı karnesi

Lyon, Türk takımları ile bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 13 kez karşı karşıya geldi. Fransa temsilcisi; Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lyon, son olarak 24 Ekim 2024'te Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 kaybetti.

Youssef En-Nesyri'nin performansı yükselişte

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansıyla takımının galibiyetlerinde ön plana çıktı. Avrupa Ligi'nde kaydettiği 3 golle takımın en golcüsü olan En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de de 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde son 5 maçta ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Youssef En-Nesyri, forma giydiği tüm kulvarlarda son 13 maçta 12 gollük katkı sağladı.

Simone Sozza düdük çalacak

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalyan Paolo Mazzoleni oturacak. AVAR'da ise Daniele Doveri eşlik edecek. - İSTANBUL