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Fenerbahçe, Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Lyon ile 1-1 berabere kalırken, taraflar 2. kez yenişemedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Lyon ile 1-1 berabere kalırken, taraflar 2. kez yenişemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Mason Greenwood kaydetti.

Rakibiyle 6. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, Ocak 2025'ten sonra 2. kez beraberlik yaşadı. İki ekip ilk kez 2001 yılında rakip olurken, söz konusu süreçte Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise beraberlik elde etti.

Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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