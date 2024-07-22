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Fenerbahçe, Lugano maçına galibiyet için çıkacak

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Lugano maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Mourinho, takımın gelişiminden ve oyuncuların adaptasyon sürecinden memnun olduğunu ifade etti. Lugano'nun sentetik çim avantajını kullanmaya çalışacağını söyleyen Mourinho, takımın buna adapte olması gerektiğini vurguladı. Savunma oyuncusu Alexander Djiku ise Lugano'yu yenerek iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına savunma oyuncusu Alexander Djiku ile katıldı.

Fenerbahçe'de göreve geldiği için mutlu olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncular takıma adım adım katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndan elendikçe gelen oyuncular oldu. Son katılan oyuncu grubuyla sadece 3 idman yaptık. İlk günden bu yana yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlangıç yapmak önemli, bu tarz maçları düşünerek idmanlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Yarınki maçla ilgili düşünceniz nedir? İstanbul'daki rövanşı da düşünerek mi oyun planınızı belirleyeceksiniz?" sorusunu, "İlk düşüncemiz yarınki karşılaşma. İstanbul'daki rövanşı şu an düşünmüyorum. Yarınki maçı kazanmak için geldik." şeklinde yanıtladı.

Jose Mourinho, karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine ise "Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın tercihi, kendileri için avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Futbol her zaman güzel, yeşil zeminde oynanmalı. Bunu hala avantaj olarak kullanmaya çalışan kulüpler var. Biz de buna adapte olmalıyız. Zeminin kuru olduğu yerlerde idman yaptık, yeşil zemine kıyasla top daha yavaş ilerliyor ama buna adapte olmalı ve yarınki maçı çıkıp kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, "Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti sizi örnek aldığını söyledi. Hem Torti hem de Lugano şehriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ben de kendisinin çok iyi teknik direktör olacağına inanıyorum. Takımı çok organize şekilde oynuyor. Lugano benim için çok anlamlı bir şehir, Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı. Ben de onları zaman zaman almaya geliyordum. Benim için anlamlı bir yer." yanıtını verdi.

Djiku: "İyi başlangıç yapmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Lugano'nu yenerek resmi maçlara iyi başlamak istediklerini söyledi.

Önemli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını aktaran Djiku şöyle konuştu:

"Fenerbahçe büyük bir takım, büyük takımda da büyük oyuncular olur. Bu rekabeti arttırır, rekabet de takıma fayda getirir. Tüm oyuncular en iyisini ortaya koymaya çalışıyorlar. Lugano iyi bir takım, geçen sezona bakacak olursak ligi ikinci sırada tamamladılar, fazla gol atan bir takım. Biz de yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz, ilk resmi maçla iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak."

Kaynak: AA / Spor

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