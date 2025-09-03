Haberler

Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile Görüştü

Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile Görüştü
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile temas kurdu ve iki teknik adamın şartlarını sordu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör konusundaki durumun hızlıca çözüme kavuşturmak istiyor.

POSTECOGLOU VE SPALETTI İLE TEMAS KURULDU

Atina doğumlu Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou şu anda boşta. Ange Postecoglou son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce de Celtic ve Avustralya milli takımlarında görev yapmıştı.

Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile Görüştü

Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu bir diğer isim ise Luciano Spalletti. Spaletti, son olarak İtalya milli takımının başındaydı. Başarılı teknik adam Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi takımları çalıştırmıştı.

Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile Görüştü

