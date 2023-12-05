Fenerbahçe Liderlik Koltuğuna Oturdu

Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir adım attı.

Crespo devam edemedi

Szymanski ligde 5 maç sonra

İrfan Can gollerine devam ediyor

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda taraftarı önünde Nordsjaelland mağlubiyetini unutturan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin başından itibaren baskılı oyununu sürdüren Fenerbahçe'de Tadic'in pasında topla buluşan Szymanski 17'nci dakikada gol perdesini araladı. 42'nci dakikada Osayi-Samuel'den aldığı topla rakiplerini geçen İrfan Can Kahveci takımının 2'nci golünü kaydeden isim oldu. 51'inci dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Rakip ekipte Saiz'in pasında topun sahibi olan Manaj meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 68'inci dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak rakip ekipten Alaaddin Okumuş'a çarparak ağlara gitti: 3-1. 75'inci dakikada ise Dzeko, Tadic'ten aldığı pasta rakip fileleri havalandırdı: 4-1. Bu sonuçla zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, puanını 37'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe, elde ettiği başarının ardından ligin 15'inci haftasındaki Beşiktaş derbisine odaklandı. Çalışmalarına ara vermeden başlayacak olan sarı-lacivertli ekip, 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

CRESPO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta Crespo sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 58'inci dakikada kendisini yere bırakan Crespo'nun tedavisi saha içinde yapıldı. Ardından oyuna devam etmek isteyen Portekizli futbolcu, 63'üncü dakikada kendisini yeniden yere bıraktı. Crespo mücadeleye devam edemezken 65'inci dakikada yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

SZYMANSKI LİGDE 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, ligde 5 maç sonra rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, ligde 6, Avrupa'da 3 gol atma başarısı gösterirken 6 da asist yaptı. Szymanski, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol kaydedememişti.

İRFAN CAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, gol katkısı vermeye devam etti. Ligde geride kalan maçlarda 5 gol ve 3 asist başarısı gösteren milli futbolcu, Avrupa'da da 4 gol kaydederken 2 asist yaptı. İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının 42'nci dakikasındaki golüyle ligde 6'ncı golüne ulaştı.