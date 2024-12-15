Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti

Fenerbahçe, UTG adlı tribün grubu lideri Volkan Yücesan'ın kombinesini, tehditvari paylaşımlarda bulunduğu için iptal ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz.

Bu bağlamda "tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim" diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir.

Eleştirilere karşı her zaman saygımız olmakla birlikte; tehditvari bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Attığımız bu adım da tamamen bu şahsın bu söylemi çerçevesinde alınmış kararımız gereğidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

VOLKAN YÜCESOY'UN PAYLAŞIMI

UTG adlı tribün gurubu lideri Volkan Yücesan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim? Siz bizden ne istiyorsunuz? Tek sevdamızı elimizden aldınız. Düşün yakamızdan, bırakın gidin artık" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DE YAŞANANLAR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar, karşılaşma başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına 2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybettiği maça damga vuran başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları yeşil sahaların dışına taştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele sırasında Fenerbahçe tribünlerinden zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.