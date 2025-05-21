Fenerbahçe Kulübü'nden Kameralar Hakkında Açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Kameralar Hakkında Açıklama
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Fenerbahçe Spor Kulübü, güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, görüntülerin tamamının yayınlanmasını talep ettiğini ve olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılması ile ilgili sarı-lacivertli kulüp, görüntülerin tamamının yayınlanmasını istedi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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