Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamada bulundu (2) Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Saran, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarına sunulacak maddelerin kabul edilmesi halinde Bankalar Birliğinden hemen çıkılabileceğini vurguladı.

Bankalarla bu konuda görüştüklerinin altını çizen Saran, "Biz de aşama kaydettik. Ayak süren 1-2 banka var, onlara da gerekeni söyledik. Şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz. Dışarıdan, profesyonellerden amatör ruhla sponsorluk desteği alıyoruz. Vodafone CEO'su Engin Aksoy ve diğer CEO'lardan oluşan komite, bize destek verecek. Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var. Bunu hep söyledik. Daha iyi bir tablo bırakacağımızdan yüzde 97,6 eminim." ifadelerini kullandı.

"Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var"

Futbol A takımındaki son duruma değinen Sadettin Saran, sakatlığı bulunan Jhon Duran'a haksızlık edildiğini dile getirdi.

Devin Özek'le ilgili de konuşan Saran, "Jhon Duran gibi Devin Özek'e haksızlık yapılıyor. Biz kendisini Tedesco'yla bir ekip olarak görüyoruz. Şu anda bu takıma, böyle bir psikolojide, göreve gelir gelmez birini getiriyor olsaydım çok da farklı bir durum olmazdı. Zaten oyuncuların psikolojisi yerde. Popülizm iş ahlakını bozar. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Bunları yaparken Samandıra'yı düşünüyorum. Seçim sürecinde Tedesco'ya verilen bir takım vaatler yerine getirilmemiş. Sonuçta Tedesco benim babamın oğlu değil. Ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Popülizm benim eğileceğim bir nokta değil." diye konuştu.

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la ilgili soruyu yanıtlayan Saran, "Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda oyuncular da kendisine güveniyor, seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda, takıma pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, taraftarla didişmeyen, tamamıyla takımın ağabeyliğine odaklanmış bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Son gelişmelerden sonra Çağlar Söyüncü'yü de İrfan Can'ın durumundan sonra kaptan yaptık." açıklamalarında bulundu.

"Birilerine şirin görünmek adına bir şey yapmayacağız"

Saran, 1,5 yıl içinde şampiyonluk yaşanmazsa görevde kalmayacağı sözünü hatırlatarak, bu durumun da kendisi için bir avantaj olduğunun altını çizdi.

Seçim popülizmi yapmayacaklarını dile getiren Saran, "Birilerine şirin görünmek adına bir şey yapmayacağız. Kendi kafamıza göre kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz, hiçbir grubu da kayırmayacağız. Bu konuda aksini duyarsanız direkt gelip bana söylersiniz." dedi.

Olağanüstü genel kurul öncesinde eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a mektup yazdığını belirten Saran, "Mektuplar bugün, yarın ulaşır. Aziz Bey'in, genel kurul maddelerindeki çağrısında kapsam net değildi. Biz bunu çok net anlatacağız. Seçim sürecinde başka dinamikler de vardı." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:

"Ocak transferi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de futbol aklı oluşturmuştuk. Hocayla birlikte çalışmalara başladık. Ocak ayında transfer zordur. Futbol şube sorumluluğunda bunları yaşamıştım. Bir de Dünya Kupası var. Oyuncular Dünya Kupası'nı hedefliyor ve transfer de daha zorlaşacak. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizlerin gördüğü şeyleri bizler de görüyoruz."

"100 günlük programımız var, içinde birçok proje var"

Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho döneminde kötü bir kamp dönemi geçirmesiyle ilgili sözlerini hatırlatan Saran, "Geçmişi konuşmanın faydası yok. Kampın kötü geçtiğini söylediğim için de kendime kızdım. Detaya girmek istemiyorum. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma kararıyla ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Saran, "Çıkan haberlerin yüzde 37'si doğru. Kesinlikle yabancıların şu aşamada kadro dışı kalmasıyla ilgili bir durum yok. Samsunspor maçından sonra ya da Samandıra'da yaşanan ne varsa, bunlar aile içinde kalacak." açıklamasında bulundu.

Birinci önceliklerinin şampiyonluk ve Kadıköy ruhunu geri getirmek olduğunu sözlerine ekleyen Saran, "Birlik ve beraberlik, ocak ayındaki transferler ve genel kurula odaklanmış durumdayız. 100 günlük programımız var, içinde birçok proje var. Bunları da ilerleyen zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ikilisinden birisiyle görüştüğünü, diğer oyuncuyla da yarın görüşeceğini belirten Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Onlar ve Fenerbahçe için ne iyi ise onu yapacağız. Sizi siz yapan başınıza gelen olaylar değil, başınıza gelen olaylara karşı nasıl durduğunuzdur. Bu arkadaşlar da şu ana kadar gayet iyi duruyor. Topluma rol model olma gibi bir sorumlulukları var."

