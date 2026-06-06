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Başkan adayları yoğun ilgi gördü, kongreye ara verildi

Başkan adayları yoğun ilgi gördü, kongreye ara verildi
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Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda denetim raporu okunurken başkan adaylarına yapılan tezahüratlar nedeniyle kongreye ara verildi.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında denetim kurulu raporu okunurken başkanlara gösterilen yoğun ilgi ve tezahüratlar nedeniyle kongreye ara verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, kendilerini destekleyen üyeler tarafından yoğun ilgi gördü. Denetim raporunun okunduğu esnada Hakan Safi'nin gelmesiyle destekçiler tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine diğer grup ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kongrenin devam etmesi için tezahüratların sonlanmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Durum değişmeyince Yüksek Divan Kurulu tarafından kongreye ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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