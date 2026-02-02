Tedesco'dan Kocaelispor maçında 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları FCSB maçı 11'ine göre Trendyol Süper Lig'de karşılaştıkları Kocaelispor müsabakasına 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB maçında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti. Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Milan Skriniar, Edson Alvarez, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Marco Asensio görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Dorgeles Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek başladı.

Alvarez, 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Süper Lig'de 3 maç sonra 11'de yer aldı. Meksikalı orta saha son olarak 15 Aralık'ta oynanan Konyaspor müsabakasında 11'de başlarken, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna giren Alvarez, bu sezon 10. kez 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Tedavileri devam eden ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Archie Brown ile Levent Mercan kadroda yer almadı. Transferi gündemde olan Jhon Duran da maç kadrosuna alınmadı.

Yönetimden taraftara bere sürprizi

Fenerbahçe yönetimi, Kocaeli Stadyumu'nda takımlarını destekleyecek taraftarlara soğuk hava nedeniyle bere dağıttı. Deplasman tribünündeki koltuklara sarı bereler tek tek yerleştirilirken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzalı not da eklendi. Nota eklenen mesajda, "Fenerbahçe armasının peşinden çıktığınız yolculukların yeni bir tanesinde daha beraberiz. Gerçek anlamda yağmur, kar, çamur demeden Çubuklu formanın olduğu her yerde varlığınızı hissettirerek takımımıza güç, rakiplere ise endişe kaynağı oldunuz. Ayak seslerini duymaya başladığımız mutlu sona hep birlikte omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe ulaşacağız. İyi ki varsınız! Siz olmasanız asla başaramayız" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ısınmada futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırlarken, yaptıkları tezahüratlarla destek verdiler. Seremoni esnasında deplasman tribününde sarı-lacivertli arka planın üzerinde 'İnan Fenerbahçe' yazılı pankart açıldı. - KOCAELİ