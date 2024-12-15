Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

Fenerbahçe, kırmızı kart görmeden 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, kırmızı kart görmeden 10 kişi kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Başakşehir maçında Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao'yu sakatlık nedeniyle kaybetti. Değişiklik hakkı biten sarı-lacivertliler, son 12 dakikayı ve 7 dakikalık uzatmaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Mourinho, maçın ardından Brezilyalı stoperin sezonu kapattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.

BECAO DA SAKATLANDI, FENERBAHÇE DE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan 12 dakikasında ve 7 dakikalık uzatma bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe, kırmızı kart görmeden 10 kişi kaldı

BECAO SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Beceo'nun sezonu kapattığını açıkladı. Mourinho, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baBAŞAKŞEHİR'DE DE BA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile yaşadığı gerginlik sırasında Boşnak golcüye kafa atmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Bu gerginliğin ardından Dzeko'nun kaşı da açılmıştı.skı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, kırmızı kart görmeden 10 kişi kaldı

BAŞAKŞEHİR'DE DE BA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile yaşadığı gerginlik sırasında Boşnak golcüye kafa atmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Bu gerginliğin ardından Dzeko'nun kaşı da açılmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
img

Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
img

Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Oyun görüşüne s.çayım Mouronho, bunuda kimseye kaptırmadık şükür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

Son Dakika Haberleri

Ne idüğü belirsiz nasıl yazılır? Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir? Evliya Çelebi Seyahatname'de en fazla hangi yiyecekten bahsedilmiştir. Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Serie Milan Genoa maçı hangi kanalda, neden yayınlanmıyor? "Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir? Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir? AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Kerem AKtürkoğlu oynuyor mu? Portekiz Ligi AVS Benfica maçı ne zaman? Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın ...
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.