Fenerbahçe, kırmızı kart görmeden 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.

BECAO DA SAKATLANDI, FENERBAHÇE DE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan 12 dakikasında ve 7 dakikalık uzatma bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

BECAO SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Beceo'nun sezonu kapattığını açıkladı. Mourinho, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baBAŞAKŞEHİR'DE DE BA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile yaşadığı gerginlik sırasında Boşnak golcüye kafa atmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Bu gerginliğin ardından Dzeko'nun kaşı da açılmıştı.skı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE DE BA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile yaşadığı gerginlik sırasında Boşnak golcüye kafa atmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Bu gerginliğin ardından Dzeko'nun kaşı da açılmıştı.