Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık maçından ceza yedi! Sebebi uzun yıllar unutulmayacak

TFF, Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Mauricio Lemos için sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.

FENERBAHÇE KAZANDI

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takımın gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (Penaltıdan), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

LİSANSSIZ LEMOS OYUNA GİRDİ

Kanarya'da bu sezon lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano maçının 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu. Ajansspor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano maçında oynatılan Mauricio Lemos için Fenerbahçe'ye 25 bin TL para cezası verdi.