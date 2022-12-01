Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık maçından ceza yedi! Sebebi uzun yıllar unutulmayacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe, lisans çıkartmadığı Mauricio Lemos'u Rayo Vallecano karşısında oynattığı için TFF'den para cezası aldı.

TFF, Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Mauricio Lemos için sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.

FENERBAHÇE KAZANDI

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takımın gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (Penaltıdan), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık maçından ceza yedi! Sebebi uzun yıllar unutulmayacak

LİSANSSIZ LEMOS OYUNA GİRDİ

Kanarya'da bu sezon lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano maçının 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu. Ajansspor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano maçında oynatılan Mauricio Lemos için Fenerbahçe'ye 25 bin TL para cezası verdi.

Kaynak: Ömer Özarslan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

Bu haber Diğer tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Diğer tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Diğer kurumudur.
title