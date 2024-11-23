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Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 yenerek 4. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 yenerek 4. galibiyetini aldı
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 6-2'lik bir galibiyet elde etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Oğuz Aydın 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Milli maç arası öncesi Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

Oğuz Aydın ilk gollerini Kayserispor'a attı

Sarı-lacivertlilerde bugün ilk kez 11'de başlayan Oğuz Aydın, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Allan Saint-Maximin'in yokluğunda Mourinho'nun sol kanatta görev verdiği Oğuz, 15 ve 26. dakikalarda fileleri havalandırırken 88. dakikada Szymanski'nin golünün pasını verdi. 24 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından oldu.

Bu sezon ilk kez 6 attı

Kayseri maçında rakip fileleri 6 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gole imza attı. Kanarya, bu sezon Rizespor'a 5, Sivasspor'a ise 4 gol kaydetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 12 maçta gol sayısını 33'e çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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