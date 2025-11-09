Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1 ile Geçerek 4 Maçlık Galibiyet Serisi Yakaladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle önemli bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'nin 2, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun da 1'er golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.
Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. - İSTANBUL