Fenerbahçe - Kayserispor Maçının VAR Hakemi Ömer Faruk Turtay

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR olarak Hakan Yemişken ile Ömer Tolga Güldibi eşlik edecek. - İSTANBUL