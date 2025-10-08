Haberler

Fenerbahçe Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda güç ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı, Jhon Duran bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin sakatlığı bulunan Kolombiyalı santrfor oyuncusu Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
