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Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te
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FENERBAHÇE kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e geldi.

FENERBAHÇE kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçı için kente geldi. Saat 18: 30'da Gaziantep Havaalanına gelen Sarı-lacivertliler otobüsle konaklayacakları otele geldi. Futbolcular ve teknik heyet taraftarların destekleri arasında otele giriş yaptı. Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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