Fenerbahçe, Paraguaylı kaleci Soledad Belotto'yu transfer etti

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre geçen sezon İspanya Liga F Kadınlar Ligi takımlarından Alhama CF forması giyen kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale ile sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Paraguaylı kaleci, 2026-27 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı terletecek.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA