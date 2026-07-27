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Fenerbahçe, Paraguaylı kaleci Soledad Belotto'yu transfer etti

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre geçen sezon İspanya Liga F Kadınlar Ligi takımlarından Alhama CF forması giyen kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale ile sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Paraguaylı kaleci, 2026-27 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı terletecek.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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