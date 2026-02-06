Fenerbahçe arsaVev, Maria Aparecida Souza Alves'i transfer etti
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde oyuncunun yanı sıra kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal hazır bulundu.
Brezilya Kadın A Milli Takım formasını da giyen 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor