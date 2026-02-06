Haberler

Fenerbahçe arsaVev, Maria Aparecida Souza Alves'i transfer etti

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde oyuncunun yanı sıra kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal hazır bulundu.

Brezilya Kadın A Milli Takım formasını da giyen 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

