Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu Belgesel Haline Getirildi
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Çekya'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.
Çekya'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor