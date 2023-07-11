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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu Belgesel Haline Getirildi

Spor Haberleri

Çekya'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.

Çekya'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four müsabakasında yaşanan bayrak krizi ve sonrasında gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu Prag Büyükelçiliği tarafından belgesel haline getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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