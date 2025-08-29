Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ayrılık, yurt dışı basınında geniş yankı buldu ve Şampiyonlar Ligi'nde elenmenin ardından gerçekleşti.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması yurt dışı basınında da geniş yer buldu.

Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından ayrılığı duyurmasına yurt dışı basını da ilgi gösterdi.

Mourinho'nun ayrılığı sonrası Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarının girdiği haberler şöyle:

La Gazetta Dello Sport: "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu. Benfica'ya karşı alınan mağlubiyet Special One'a pahalıya mal oldu"

L'Equipe: "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off'unda elendikten sonra Jose Mourinho'yu kovdu"

BBC: "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Fenerbahçe'den ayrılıyor"

Corriere Dello Sport: "Fenerbahçe, Mourinho'yu kovdu. Şampiyonlar Ligi play-off'unda elenen Türk kulübünün sürpriz hamlesi"

A Bola: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor"

Marca: "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından saatler sonra yaptığı açıklamada, durumu duyurdu"

Mundo Deportivo: "Mou'nun alacağı büyük tazminat ve Fenerbahçe'nin onu görevden almasına neden olan şey: Portekizli teknik direktör, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından cuma günü görevden alındı" - İSTANBUL

