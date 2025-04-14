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Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe, Mart 2022'de altyapısına kazandırıp Şubat 2023'te 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli formayı A takım düzeyinde hiçbir resmi maçta giymeyen 21 yaşındaki orta saha, 2 sezondur kiralık gönderiliyordu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sezonun bitmesi beklenmeden bir ayrılık yaşandı.

JIN-HO JO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 21 yaşındaki Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti

FENERBAHÇE KARİYERİ

Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Mart 2022'de Fenerbahçe ile amatör sözleşme imzaladıktan sonra sarı-lacivertlilerin U19 takımında forma giymeye başlamıştı. Kim Min-Jae'nin ardından kulüp tarihinin ikinci Güney Koreli futbolcusu olan genç futbolcuyla 17 Şubat 2023'te ise 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti

2 SEZONDUR KİRALIK GİDİYORDU

Fenerbahçe A takımında hiçbir resmi maça çıkmayan 21 yaşındaki orta saha, 2 sezondur kiralık gönderiliyordu. Geçen sezonu Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Novi Pazar'da geçiren Jin-ho Jo, 24 maçta 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon başında başka bir Sırp ekibi Radnicki Nis'in yolunu tutan Güney Koreli futbolcu, 29 karşılaşmada 1 asist yaptı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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