Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdığını duyurdu

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, kiralık santrfor Jhon Duran'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Duran, sezon boyunca toplam 21 resmi maçta forma giymiş ve önemli goller atmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiralanan Duran, Trendyol Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde dörder, Turkcell Süper Kupa'da 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 21 resmi maçta forma giydi.

Duran, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Kupa'da birer olmak üzere 5 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı santrfor, ligdeki Beşiktaş derbisinin 83. dakikasında 3-2'lik galibiyeti, Galatasaray derbisinin 90+5. dakikasında ise 1-1 beraberliği getiren golleri kaydetti.

Jhon Duran, kariyerine Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Zenit'te devam edecek.

Haberler.com
