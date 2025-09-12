Fenerbahçe, İtalya'da Consolini Volley'in Yüzde 30 Hissesini Aldı

İTALYA Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30'luk hissesi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından satın alındı. Kulübün adı cONSOLİNİ Volley 1907 olarak değiştirildi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için besleyici kulüp yapısı oluşturulmak amaçlanırken, genç oyuncuların uluslararası deneyim kazanması ve Türk voleybolunun marka değerinin güçlenmesi hedefleniyor.

1907 Fenerbahçe Derneği, voleybolda yeni bir adım attı. İtalya Serie A ekiplerinden Consolini Volley'in yüzde 30'luk hissesi alınırken, takımın adı cONSOLİNİ Volley 1907 olarak değiştirildi. Öte yandan anlaşma kapsamında ilave yüzde 40'lık hisse için satın alma opsiyonu da bulunuyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk'ün katılımıyla, derneğin Levent'te bulunan merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek anlaşmayla ilgili bilgi verdi.

HULUSİ BELGÜ: BU PROJE TÜRK VOLEYBOLU DÜNYADA DAHA GÖRÜNÜR KILACAK

1907 Fenerbahçe Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu bu iş birliğinin önemine dikkat çeken Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "cONSOLİNİ Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği'ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

RIFAT PERAHYA: TÜRK VOLEYBOLUNUN TAMAMI İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASIDIR

Derneğin kurulduğundan beri Fenerbahçe'ye sayısız hizmetlerde bulunduğuna dikkat çeken 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, yaptıkları anlaşmanın Türk voleybol için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Perahya, "Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir beklentimiz olmadan Fenerbahçe'mize destek vermek, geleceğine yönelik projeler geliştirmek için çabaladık. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz cONSOLİNİ Volley 1907 projesi, yalnızca Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için değil, Türk voleybolunun tamamı için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu iş birliği, genç sporcularımıza Avrupa'nın en üst seviyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, kulübümüzün uluslararası gücünü de artıracak. Fenerbahçe'nin gücü, taraftarımızın inancı ve spora olan bitmeyen tutkusuyla büyüyor. İtalya'da attığımız bu adım ise kulübümüzün global vizyonunun en somut göstergesidir.1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ÖZTÜRK: BU YATIRIM OYUNCULARIMIZIN ULUSLARARASI SEVİYEDE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRACAK

Altyapıdan çıkan genç oyunculara İtalya Serie A'da tecrübe kazanma fırsatı sunacaklarını belirten 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk, "cONSOLİNİ Volley 1907 projesiyle birlikte genç oyuncularımıza Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olan İtalya Serie A'da tecrübe kazanma fırsatı sunacağız. Bu yatırım, oyuncularımızın uluslararası seviyede gelişimini hızlandırırken, altyapımızdan yetişen sporcular için de Avrupa'ya açılan bir köprü olacak. Aynı zamanda İtalyan voleybol kültürüyle kuracağımız bu etkileşim, antrenman metodolojilerinden organizasyonel yapıya kadar pek çok alanda bize know-how kazandıracak. Bu iş birliği yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Türk voleybolunun da marka değerini yükseltecek ve ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır" diye konuştu.