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Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı! Aslan, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı! Aslan, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı

Galatasaray yabancı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmelerini sürdüren Erden Timur, Fenerbahçe'nin de listesinde olan Portolu oyuncu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyor. Pedro Sepulveda'nın haberine göre Galatasaray, Porto'da forma giyen Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Portekizli orta saha için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Yıldız oyuncu ise bonuslar dahil 2.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı! Aslan, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL'A GELİYOR

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren yıldız orta saha oyuncusunun, birkaç gün içinde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı! Aslan, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Erden Timur Fenerbahçe Porto Spor Haberler

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