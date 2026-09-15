Fenerbahçe ilk 5 haftada 8 puan kaybetti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. 5 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Suat Güz üstlendi.

İLK 5 MAÇTA 8 PUAN KAYBI

Sarı-lacivertliler, ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlarda 8 puan kaybetti. Konyaspor ile Samsunspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK'yla ise golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe toplam 15 puandan 7'sini hanesine yazdırabildi.

GAZİANTEP FK'YA KARŞI 12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin, rakibine karşı olan galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 12 maçta galibiyetle ayrılmıştı.

İlk kez gol atamadı

SARI-LACİVERTLİLER BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez gol sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sezonun geride kalan kısmındaki 11 maçın tamamında gol atmayı başarmıştı. Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, gol yollarında bu sezon ilk kez sessiz kaldı.

LUKAKU İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku, ilk kez 11'de görev aldı. Gaziantep FK karşısında maça ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 64 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı