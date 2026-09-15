Haberler

Fenerbahçe ilk 5 haftada 8 puan kaybetti

Fenerbahçe ilk 5 haftada 8 puan kaybetti
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FENERBAHÇE, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. 5 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Suat Güz üstlendi.

İLK 5 MAÇTA 8 PUAN KAYBI

Sarı-lacivertliler, ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlarda 8 puan kaybetti. Konyaspor ile Samsunspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK'yla ise golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe toplam 15 puandan 7'sini hanesine yazdırabildi.

GAZİANTEP FK'YA KARŞI 12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin, rakibine karşı olan galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 12 maçta galibiyetle ayrılmıştı.

İlk kez gol atamadı

SARI-LACİVERTLİLER BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez gol sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sezonun geride kalan kısmındaki 11 maçın tamamında gol atmayı başarmıştı. Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, gol yollarında bu sezon ilk kez sessiz kaldı.

LUKAKU İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku, ilk kez 11'de görev aldı. Gaziantep FK karşısında maça ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 64 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti
İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı