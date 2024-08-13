Fenerbahçe ile Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lille arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Fenerbahçe birkaç gol pozisyonu yakaladı ancak gol bulamadı.
Stat: Ülker
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)
Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
Lille : Chevalier, Diakite, Meunier, Alexsandro, Gudmundsson, Gomes, Tiago Santos, Andre, Cabella, David, Haraldsson
Sarı kartlar: Dk. 8 Mert Müldür ( Fenerbahçe ), Dk. 35 Alexsandro ( Lille )
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lille arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu kapan İsmail, ceza yayı önünde bekleyen Szymanski'ye pasını attı. Szymanski'nin gelişine sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
38. dakikada sarı-lacivertli ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tadic, arka direkteki Saint-Maximin'e pasını attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ayak içiyle çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.