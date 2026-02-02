Haberler

Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

İsmi Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol bek oyuncusu ile anlaşma sağladı. Faslı oyuncu, imza atmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

  • Souffian El Karouani, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer oluyor.
  • El Karouani, sezonu Hollanda Ligi ekibi Utrecht'te tamamlayacak ve sezon sonunda Arabistan'a gidecek.
  • El Karouani, bu sezon Utrecht formasıyla 34 maçta 3 gol ve 15 asist yaptı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLUYOR.

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Souffian El Karouani, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer oluyor. 25 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya varan Al-Qadsiah, Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak üzere Suudi Arabistan'a çağırdı. El Karouani'nin bu akşam Arabistan'da olacağı belirtildi.

SEZONU UTRECH'TE TAMAMLAYACAK

Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak olan El Karouani, sezonu Utrecht'te tamamlayacak ve sezon sonunda Arabistan'a gelecek.

SEZON PERFORMANSI

Utrecht formasıyla bu sezon 34 maçta sahaya çıkan El Karouani, 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
