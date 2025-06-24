Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı

Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmi Fenerbahçe ile anılan Neymar, Brezilya ekibi Santos ile olan sözleşmesini 6 ay uzattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile ismi uzun süredir anılan Brezilyalı futbolcu Neymar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SANTOS İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Brezilyalı oyuncu Neymar, Santos ile olan sözleşmesini yeniledi. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, kulübü Santos ile sözleşmesini 6 ay uzattı. İmza törenini ardından açıklama yapan Neymar, 'Burada kaldığım için çok mutluyum. Burası benim evim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim.' dedi.

Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Öte yandan Brezilya basınında yer alan habere göre; Neymar'ın tek hedefi Dünya Kupası. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun 2026'da gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile mücadele edebilmek adına Brezilya'da kaldığı ve formda bir şekilde turnuvaya gitmek istediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Santos formasını geride kalan sezonda 12 kez sırtına geçiren Neymar takımına 3 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

Erdoğan ile Trump yıllar sonra ilk kez yan yana
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş

Trump'ı küplere bindiren görüşme! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık sisteminde yeni dönem! 7 köklü değişiklik geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi

Galatasaray'ın forması 406 yıllık ünlü heykele giydirildi
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum

Trabzonsporlu yıldızdan kendisine ağır eleştiri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.