Tedesco onay verdi! Fenerbahçe'den olay yaratacak transfer

Fenerbahçe'de yeni yönetim devre arası transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya nokta atışı bir takviye planlıyor.

TRANSFER HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında yapılacak ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Orta sahaya 8 numara pozisyonunda oynayabilecek, dinamik ve geleceği olan bir isim eklenmesi gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

GÖZLER MAESTRO'DA

Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Antonio Simao Muanza ( Maestro ), sarı-lacivertli ekibin öncelikli hedeflerinden biri hâline geldi. 22 yaşındaki Angolalı futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.

TEDESCO'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Maestro'nun dinamizmi ve oyun aklıyla takıma önemli katkı sağlayacağını düşünerek yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Maestro'nun, kadrodaki Fred'e alternatif olabileceği ifade ediliyor.

DEVİN ÖZEK'TEN NABIZ YOKLAMA

Sportif direktör Devin Özek, Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe, transfer için bonservis + takas olmak üzere farklı formüller üzerinde çalışıyor.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç yıldız, hem bugüne katkı hem de geleceğe yatırım olarak görülüyor.