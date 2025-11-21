Haberler

Tedesco onay verdi! Fenerbahçe'den olay yaratacak transfer

Tedesco onay verdi! Fenerbahçe'den olay yaratacak transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, ocak ayındaki ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya dinamik ve geleceği olan bir isim eklemeyi planlıyor. Bu kapsamda Alanyaspor'un genç futbolcusu Maestro transfer listesinin başında yer alıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporuyla Maestro'nun transferi için resmi temaslara başlanması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Alanyaspor'dan 22 yaşındaki Angolalı futbolcu Antonio Simao Muanza'yı (Maestro) transfer etmeyi planlıyor.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Maestro'nun takıma katkı sağlayacağını düşünerek transferi onayladı.
  • Maestro'nun piyasa değeri 2.5 milyon euro ve bu sezon Alanyaspor'da 11 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de yeni yönetim devre arası transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya nokta atışı bir takviye planlıyor.

TRANSFER HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında yapılacak ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Orta sahaya 8 numara pozisyonunda oynayabilecek, dinamik ve geleceği olan bir isim eklenmesi gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

GÖZLER MAESTRO'DA

Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Antonio Simao Muanza ( Maestro ), sarı-lacivertli ekibin öncelikli hedeflerinden biri hâline geldi. 22 yaşındaki Angolalı futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.

TEDESCO'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Maestro'nun dinamizmi ve oyun aklıyla takıma önemli katkı sağlayacağını düşünerek yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Maestro'nun, kadrodaki Fred'e alternatif olabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe herkesin takımında görmek istediği yıldız için düğmeye bastı

DEVİN ÖZEK'TEN NABIZ YOKLAMA

Sportif direktör Devin Özek, Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe, transfer için bonservis + takas olmak üzere farklı formüller üzerinde çalışıyor.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç yıldız, hem bugüne katkı hem de geleceğe yatırım olarak görülüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Ver İrfan Can'ı al Maestro'yu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.