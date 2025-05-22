Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma, koordinasyon ve kuvvet çalışmalarının yanı sıra bireysel antrenmanlar yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor