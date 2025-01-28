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Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

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Türk voleybolunun efsane ismi Hande Baladın hakkında bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Eczacıbaşı'nda uzun süre forma giyen Baladın'ın, Fenerbahçe tarafından transfer edilme aşamasında olduğu belirtildi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'nın, bu önemli transferi bitirme noktasına geldiği ifade edildi.

Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen Hande Baladın için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferi bitirme aşamasına getirdiği yazıldı.

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, ses getirecek bir transferi bitirme noktasına getirdi. Hande Baladın ile ilgilenen sarı-lacivertliler, efsane oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

Gazete Mintonette'nin haberine göre; Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı Dynavit'ten Hande Baladın'ı transfer hedefi olarak belirledi ve tüm şartları zorlama kararı aldı.

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor

Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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