Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu. İlk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, maçı 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını yaptı. Rakibi Hajduk Split karşısında hücumda etkili oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda Dzeko, Krunic ve Fred'le bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. Dengeli geçen ikinci yarının 85. dakikasında Bruna Durdov'la öne geçen Hırvatistan ekibi, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho müsabakaya; Dominik Livakovic, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz, Fred, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Edin Dzeko ilk 11'iyle başladı. Mourinho ikinci yarıda ise Yusuf Akçiçek, Emre Mor, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat, Miguel Crespo, Yiğit Efe Demir, Miha Zajc, Umut Nayir, Luan Peres görev verdi.

Fenerbahçe, Avusturya kampında bir hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile yapan Fenerbahçe, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasına ise Avusturya kampında çıkan sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hajduk Split Hırvatistan Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi?
Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title