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Fenerbahçe, Göztepe'ye 2-1 yenilerek lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü

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Fenerbahçe, Göztepe'ye 2-1 yenilerek lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe’ye 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. 16 puanda kalan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşerken taraftarlar yönetime ve Başkan Aziz Yıldırım’a tepki gösterdi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından 16 puanda kalan sarı-lacivertlilerin, zirveyle arasındaki puan farkı 9 oldu.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlendi.

İlk yarının son anlarında Guendouzi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 öne gitti. İzmir ekibi, 76'ncı dakikada Armstrong ve 79'uncu dakikada Henrique'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından 16 puanda kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET

Sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci kez sahadan yenik ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftadaki derbi maçta da Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, ligin geride kalan 10 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMIYOR

Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu 4 maçın 3'ünde üstünlüğünü koruyamayarak mağlup oldu. Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçının son bölümünde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' ve 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Bu protestolar maçın ardından da devam etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU ISLIKLANDI

Sarı-lacivertli ekibin Göztepe'yi konuk ettiği maçın 52'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu, etkisiz bir vuruş yaptıktan sonra taraftarın tepkisine maruz kaldı. Taraftarın tepkisinin ardından Kerem'in de tepki olarak tribünlere bir hareketi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 65'inci dakikada oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar, tepkilerine devam etti.

OPPONG İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. 22 yaşındaki futbolcu, Göztepe karşısında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın ilk 11'deki tercihi oldu. Maçın 84'üncü dakikasında sakatlık yaşayan Oppong yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Genç futbolcunun sağlık durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

MERT MÜLDÜR, 1,5 AY SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de son olarak 14 Eylül'de Gaziantep FK karşısında forma giyen Mert Müldür, sakatlığının ardından 1,5 ay sonra Göztepe maçıyla sahalara geri döndü. Mert, 65'inci dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil oldu.

KUYT ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, 2-1 mağlup oldukları maçın ardından taraftarlardan özür diledi. Kuyt maç sonunda yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek ben gerek teknik heyet hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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