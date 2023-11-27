Fenerbahçe Genel Sekreteri Fatih Karagümrük maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyor

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, Fatih Karagümrük maçının 52. dakikasındaki penaltı pozisyonu ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, Fatih Karagümrük maçının 52. dakikasındaki penaltı pozisyonu ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden Burak Ç. Kızılhan imzalı paylaşılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona dair oluşan gündemi yakınen takip ediyoruz. Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu 'gülümseyerek' izledik.

Sezonun ilk haftasından itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonların neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur.

Bu durum dün akşam oynanan Fatih Karagümrük maçımızın 33. dakikasında da değişmemiş, penaltı verilmesi gereken pozisyonumuz serbest vuruş şeklinde değerlendirilmiştir.

Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir.

Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir.

Galatasaray Spor Kulübü'nün DNA'sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine, haftalardır Fenerbahçe aleyhine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığı ile algı oluşturmasına izin vermeyeceğiz.

Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan 'Ofsaytımsı'nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu 'kullanışlı hale' getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır.

Tüm bu gerçeklerden hareketle;

Dokuz '9' sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda 'şampiyon yapılacak' diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz.

Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz.

Sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak, rakiplerimiz de dahil olmak üzere, tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Bununla birlikte bazı verileri de kamuoyunun takdirine sunarız.

Süper Lig yayıncı kuruluşta yer alan TRIO programının verilerine göre 13 hafta itibariyle Fenerbahçe'nin 5 (beş) aleyhine, Galatasaray'ın 1 (bir) lehine hakem kararı verilmiştir.

(Penaltı, kırmızı kart ve gol kararları üzerinden hazırlanan verilerdir.)

Ayrıca ilk 13 haftalık lig yarışına ilişkin sarı kart kırmızı kart verileri de aşağıdaki şekildedir:

Fenerbahçe: Sarı Kart (31) - Kırmızı Kart (2)

Galatasaray: Sarı Kart (24) - Kırmızı Kart (0)

Beşiktaş: Sarı Kart (27) - Kırmızı Kart (2)

Adana Demirspor: Sarı Kart (30) - Kırmızı Kart (3)

Kayserispor: Sarı Kart (17) - Kırmızı Kart (0) - İSTANBUL