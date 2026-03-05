Zeki Murat Göle: 'Maçın başından sonuna kadar oyuncularımız üst düzey performans gösterdi'

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, deplasmanda 4-0 kazanarak çeyrek finale çıktıları Gaziantep FK maçının ardından, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularımız üst düzey performans gösterdi" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla gruptaki puanını 9'a yükselterek ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, farklı galibiyet ve çeyrek final için mutlu olduklarını söyledi. Göle, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularımız üst düzey performans gösterdi. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce istediklerimizi yerine getirdiler. Oyun kontrolü ilk 3-4 dakika dışında bizdeydi. İkinci topları kazanmaya başladık ve reaksiyon verdik. Oyun kontrolünü tamamen ele geçirdik. Rakibimize bayağı üstünlük sağladık. Genel anlamda oyuncularımızı performansları için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı