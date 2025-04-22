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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, core çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlık sürecini sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışmaları gerçekleştirildi.

İdman sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık antrenmanlarıyla devam ederken, pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyunculara ise yenileme programı uygulandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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