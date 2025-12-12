Haberler

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Güncelleme:
Avrupa kupalarında oynanan son maçların ardından Türkiye'nin ülke puanına Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un yaptığı katkılar ortaya çıktı. Haftayı galibiyetle kapatan tek temsilcimiz Fenerbahçe olurken, Galatasaray ve Samsunspor mağlubiyet yaşadı.

  • Galatasaray 12.000 puanla bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu.
  • Fenerbahçe 9.500 puan, Samsunspor 8.125 puanla Galatasaray'ı takip etti.
  • Başakşehir 3.500 puan, Beşiktaş 2.500 puanlık katkı sağladı.

Avrupa kupalarında bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 6'ncı, Konferans Ligi'nde ise 5'inci hafta maçları geride kaldı. Galatasaray'ın Monaco deplasmanında, Samsunspor'un ise AEK karşısında aldığı yenilgiler ülke puanı açısından olumsuz etki yaratırken, Fenerbahçe'nin Brann deplasmanında aldığı farklı galibiyet haftanın tek sevindirici sonucu oldu.

FENERBAHÇE HAFTAYI 12. SIRADA TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'a konuk olan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun açılış golü ve Anderson Talisca'nın üç golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 11'e yükseltti ve haftayı UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 12. basamakta tamamladı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un ülke puanına katkısı

MONACO MAĞLUBİYETİ GALATASARAY'IN HESAPLARINI ZORLAŞTIRDI

Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 9 puanda kaldı ve ilk 24 hedefini son iki maça bıraktı. Galatasaray, kalan karşılaşmalarda sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak, ardından Manchester City deplasmanına çıkacak. Cimbom, haftayı 18. sırada tamamladı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un ülke puanına katkısı

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ AVRUPA BAŞARISI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında AEK'ya 2-1 mağlup olan Samsunspor, yenilgiye rağmen ilk 24 takım arasına girmeyi garantiledi. Karadeniz temsilcisi, turnuvadaki bu performansıyla önemli bir başarıya imza atarken, 10 puanla 5. sırada yer aldı.

2025 ARALIK İTİBARİYLE ÜLKE PUANINA KATKILAR

Bu sezon itibarıyla Türk takımlarının ülke puanına sağladığı katkılar da netleşti. Galatasaray 12.000 puanla en fazla katkıyı yapan takım olurken, Fenerbahçe 9.500 puan, Samsunspor ise 8.125 puanla onu takip etti. Başakşehir 3.500 puan, Beşiktaş ise 2.500 puanlık katkı sağladı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI'NDA SON DURUM

Türkiye'yi bu sene Avrupa'da temsileden takımlarımızdan Fenerbahçe Brann galibiyetiyle haftayı 55.250 puanla 41.sırada, Monaco'ya yenilen Galatasaray 47.750 puanla 46.sırada ve Samsunspor 9.585 puanla 172.sırada tamamladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (8)

Haber Yorumları8y6kjfrwmd:

fenerbahçe, uefa’da oynadığı için tabiki en fazla o sağlar. Şampiyonlar liginde oynayan takımın daha az katkı sağlaması normal. Biri liverpool ile oynuyor diğeri Brann’la

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Bu seneyi degil son 10 seneyi çıkar bakalım hangi takım daha çok katkı sağlamış

Haber YorumlarıBatu:

Bende bir Fenerbahçeli olarak gereksiz bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yeter ki Ülkemize katkı olsun. Avrupa maçlarındaki tüm takımlarımıza başarılar...

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

tüm zamanları çıkart bakalım en çok katkıyı kim yapmış. tabiki GALATASARAY

Haber YorumlarıWarrior:

son 10 yılda ülke puanın destek ortada orada türk hakemleri yok...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
title