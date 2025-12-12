Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Avrupa kupalarında bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 6'ncı, Konferans Ligi'nde ise 5'inci hafta maçları geride kaldı. Galatasaray'ın Monaco deplasmanında, Samsunspor'un ise AEK karşısında aldığı yenilgiler ülke puanı açısından olumsuz etki yaratırken, Fenerbahçe'nin Brann deplasmanında aldığı farklı galibiyet haftanın tek sevindirici sonucu oldu.

FENERBAHÇE HAFTAYI 12. SIRADA TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'a konuk olan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun açılış golü ve Anderson Talisca'nın üç golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 11'e yükseltti ve haftayı UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 12. basamakta tamamladı.

MONACO MAĞLUBİYETİ GALATASARAY'IN HESAPLARINI ZORLAŞTIRDI

Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 9 puanda kaldı ve ilk 24 hedefini son iki maça bıraktı. Galatasaray, kalan karşılaşmalarda sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak, ardından Manchester City deplasmanına çıkacak. Cimbom, haftayı 18. sırada tamamladı.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ AVRUPA BAŞARISI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında AEK'ya 2-1 mağlup olan Samsunspor, yenilgiye rağmen ilk 24 takım arasına girmeyi garantiledi. Karadeniz temsilcisi, turnuvadaki bu performansıyla önemli bir başarıya imza atarken, 10 puanla 5. sırada yer aldı.

2025 ARALIK İTİBARİYLE ÜLKE PUANINA KATKILAR

Bu sezon itibarıyla Türk takımlarının ülke puanına sağladığı katkılar da netleşti. Galatasaray 12.000 puanla en fazla katkıyı yapan takım olurken, Fenerbahçe 9.500 puan, Samsunspor ise 8.125 puanla onu takip etti. Başakşehir 3.500 puan, Beşiktaş ise 2.500 puanlık katkı sağladı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI'NDA SON DURUM

Türkiye'yi bu sene Avrupa'da temsileden takımlarımızdan Fenerbahçe Brann galibiyetiyle haftayı 55.250 puanla 41.sırada, Monaco'ya yenilen Galatasaray 47.750 puanla 46.sırada ve Samsunspor 9.585 puanla 172.sırada tamamladı.